Спорт

Чемпионат по зимнему плаванию пройдет в Пскове

Открытый чемпионат и первенство по зимнему плаванию «Ледяной заплыв 2024» состоится в Пскове 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации зимнего плавания Псковской области.

Фото здесь и далее: федерация зимнего плавания Псковской области

В соревнованиях примут участие любители здорового образа жизни из различных регионов России. В их числе спортсмены из: Санкт-Петербурга, Москвы, Ростов-на-Дону, Пскова, Тосно, Кингисепа, Великих Лук, Нижнего Новгорода, Вологды, Брянска, Курска, Великого Новгорода, Петрозаводска. А также представители из Индии, Беларуси, Азербайджана.

«К участию приглашаются искатели новых ощущений, моржи всех уровней подготовки. Короткая дистанция в соревнованиях по зимнему плаванию – 25 метров, под силу любому. Главное – преодолеть свой страх перед холодной водой. А на финише будет оборудована горячая баня», - рассказали в федерации.

В программе чемпионата 3 дистанции: 25 метров вольный стиль, 50 метров вольный стиль. И впервые в истории города Пскова «Моржеран» (Закал бег 1 километр + 25 метров заплыв).

В соревнованиях будет разыграно 24 комплекта (72 медалей) в различных возрастных группах. Каждый участник получит памятную медаль финишера. Абсолютные победители станут обладателями «Ледяного кубка». Он будет изготовлен по индивидуальному дизайну.

К старту допускаются дети с 12 лет, и взрослые без ограничений по возрасту.

Подать заявку на участие может любой желающий, любого уровня подготовки. Прием заявок открыт до 5 апреля.

Дополнительная информация для желающих принять участие здесь.