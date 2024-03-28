Спорт

Фестиваль «Футбол в школе» проходит в Псковской области

В рамках всероссийского фестиваля «Футбол в школе» в учебных заведениях Псковской области проходят разнообразные мероприятия, направленные на популяризацию футбола среди школьников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил спортивный журналист Андрей Лупанов.

Фото здесь и далее: Красногородская средняя школа

Учащиеся Красногородской средней школы стали участниками активности «Классный кубок». В проведении мероприятия участвовали учащиеся 4-8 классов.

В средней общеобразовательной школе №17 имени Валерия и Анатолия Молотковых в Пскове прошло мероприятие «Футбольная карусель».

«Участие в данных мероприятиях способствует развитию физической активности среди школьников, формированию командного духа и спортивного интереса. Фестиваль "Футбол в школе" стал отличной возможностью для обучающихся не только показать свои спортивные навыки, но и насладиться атмосферой спортивного праздника и вдохновиться на новые свершения», - отметил Андрей Лупанов.

Всероссийский фестиваль – это одно из ключевых направлений проекта «Футбол в школе», который реализует Российский футбольный союз при поддержке Министерства образования РФ.