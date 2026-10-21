Хоккейный турнир «Кубок Александра Невского» стартует в Пскове 31 октября

Хоккейный турнир «Кубок Александра Невского» среди юношей 2009-2010 годов рождения пройдет в Ледовом дворце в Пскове с 31 октября по 2 ноября, сообщила Федерация хоккея Псковской области в своем канале в мессенджере Мах.

Афиша: Федерация хоккея Псковской области / Мах

В хоккейном турнире примут участие команды «Торнадо» из Псков, «Арктика» из Мурманск, «Динамо» из Великого Новгорода и «Спартак» из Санкт-Петербурга.

В субботу, 31 октября, пройдут следующие матчи:

в 12:00 встретятся команды «Торнадо» и «Арктика»;

в 15:00 — «Динамо» и «Спартак»;

в 16:30 — «Спартак» и «Торнадо»;

в 18:00 — «Арктика» и «Динамо».

В воскресенье, 1 ноября, состоятся следующие матчи:

в 11:00 сойдутся команды «Торнадо» и «Динамо»;

в 12:30 — «Арктика» и «Спартак»

Полуфиналы также состоятся 1 ноября:

в 15:15 пройдет матч между командами, занявшими 1 и 4 места

в 16:45 пройдет матч между командами, занявшими 2 и 3 места

В понедельник, 2 ноября, в 9:30 состоится матч за 3 место, в 11:00 состоится финальный матч турнира, после чего, в 12:15, пройдет награждение победителей.