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Спартакиада учащихся 2026-2027 учебного года стартует в Пскове 

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XIX Спартакиада учащихся 2026-2027 учебного года стартует в Пскове. Как сообщил временно исполняющий полномочия главы города Станислав Стармолотов в своем канале в мессенджере Мах, сначала пройдут соревнования в муниципалитетах, затем зональные и полуфинальные этапы, а финалы запланированы с декабря по май.

Фотографии: Станислав Стармолотов / Мах

В программе предусмотрено одиннадцать видов спорта: баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, кросс, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо и шахматы. За победу будут бороться школьные команды со всех районов области, а в группе сильнейших – сборные Пскова и Великих Лук.

«Спартакиада помогает ребятам раскрыть потенциал, закалить характер и почувствовать себя частью большой спортивной семьи города. Пусть победит сильнейший, но ценен каждый старт и каждое усилие!» — добавил Станислав Стармолотов.
 

Подробности, расписание и условия участия можно узнать на официальном сайте мероприятия или по телефону: 8 (8112) 20-10-57 (доб. 13).

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Стармолотов Станислав Янович

Стармолотов Станислав Янович

Врип главы города Пскова.

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