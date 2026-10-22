XIX Спартакиада учащихся 2026-2027 учебного года стартует в Пскове. Как сообщил временно исполняющий полномочия главы города Станислав Стармолотов в своем канале в мессенджере Мах, сначала пройдут соревнования в муниципалитетах, затем зональные и полуфинальные этапы, а финалы запланированы с декабря по май.

Фотографии: Станислав Стармолотов / Мах

В программе предусмотрено одиннадцать видов спорта: баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, кросс, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо и шахматы. За победу будут бороться школьные команды со всех районов области, а в группе сильнейших – сборные Пскова и Великих Лук.

«Спартакиада помогает ребятам раскрыть потенциал, закалить характер и почувствовать себя частью большой спортивной семьи города. Пусть победит сильнейший, но ценен каждый старт и каждое усилие!» — добавил Станислав Стармолотов.

Подробности, расписание и условия участия можно узнать на официальном сайте мероприятия или по телефону: 8 (8112) 20-10-57 (доб. 13).