Всероссийский день футбола планируют отмечать 25 мая

Всероссийский день футбола, учреждение которого инициировал Российский футбольный союз (РФС), предположительно будет отмечаться 25 мая каждого года, сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в рамках проходящего в Красноярске международного форума «Россия - спортивная держава».

«Полтора года назад при поддержке Министерства спорта России мы начали процесс создания Всероссийского дня футбола. По заключению Российской академии наук день футбола должен быть, если я не ошибаюсь, 25 мая каждого года. В настоящий момент эти вопросы находятся на рассмотрении в уполномоченных органах государственной власти для принятия окончательного решения», - сказал Митрофанов во время сессии «Символы единства: роль памятных дат в истории отечественного спорта».

По словам Митрофанова, у даты 25 мая в качестве Всероссийского дня футбола есть научное обоснование, согласованное с позицией ФИФА. Для РФС дата удобна тем, что на нее приходится окончание футбольного сезона, когда проходит финал кубка страны.

Также генсек РФС сообщил, что в настоящее время организация совместно Минспорта РФ готовит празднование Всероссийского дня футбола, которое, как ожидается, станет одним из самых массовых в спортивной жизни страны, пишет «Интерфакс».

По словам Митрофанова, праздник будет представлять собой набор фестивалей, которые будут проходить на территории всей страны по аналогии с «Лыжней России». В мероприятия будут вовлечены болельщики, целевая аудитория должна составить около 3 млн человек, не считая телезрителей.

Форум «Россия - спортивная держава» проходит в Красноярске 21-23 октября при поддержке правительства РФ и Минспорта РФ.