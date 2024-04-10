Спорт

Спортсмены белорусской сборной по биатлону зарегистрировались на псковский триатлон

На Псковский триатлон Мехуборка зарегистрировались представители сборной республики Беларусь по биатлону Динара и Антон Смольские, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова выйдет на старт женского забега «Ольгинский» и преодолеет 5 км. Динара является одной из фавориток. Рекорд на 3 км у именитой спортсменки - 9 минут 48 секунд.

Серебряный призер Олимпийских игр Антон Смольский выбрал Псков для того, чтобы впервые попробовать себя в триатлоне. «Опыт и физическая подготовка говорят о том, что Антон имеет все шансы оказаться на пьедестале»,- отметили организаторы мероприятия.

Проведение Псковского триатлона Мехуборка планируется 28 июля этого года.