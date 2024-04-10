Спорт

Псковские сотрудники МЧС стали участниками турнира по мини-футболу в Новгороде

Турнир по мини-футболу «Чтим пожарные традиции», посвященный 106-й годовщине со дня образования советской пожарной охраны, провели в Великом Новгороде 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В турнире приняли участие сборные команды главных управлений МЧС России по Новгородской, Тверской, Псковской областей и команда ФГКУ «Специальное управление ФПС № 50 МЧС России».

Лучшим защитником турнира признан Алексей Царёв - начальник отделения дознания отдела надзорной деятельности по городу Пскову.

В завершение соревнований заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новгородской области Дмитрий Карпочев поблагодарил участников команд за волю к победе, мастерство и пожелал дальнейших спортивных успехов.