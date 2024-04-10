Спорт

Почти 30 комплектов медалей разыграли на Кубке по рукопашному бою в Пскове

Кубок Псковской области по рукопашному бою прошел при поддержке регионального комитета по спорту 13-14 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила президент федерации рукопашного боя Псковской области Дина Дымова.

Фото здесь и далее: Сергей Моисеев

Как рассказала председатель спортивной федерации Дина Дымова, кубок области впервые носил открытый характер – приехали команды из других регионов. В соревнованиях приняли участие сборные команды Пскова, Великих Лук, Гдова и Гдовского района, Великого Новгорода, Пыталово. Было разыграно 26 комплектов наград среди юношей и девушек старше 12 лет, мужчин и женщин. По инициативе организаторов лучшие спортсмены были отмечены призами «за лучшую технику» и «за волю к победе», для чего были привлечены спонсоры.

На открытии соревнований подвели итоги работы региональной федерации рукопашного боя за прошедшие пять лет и отметили благодарственными письмами «за большой вклад в развитие вида спорта "рукопашный бой"» в своих муниципалитетах: председатель великолукского отделения ПРОО «ФРБ» Евгений Павловский и председатель гдовского отделения Александр Садков. Награды вручил старший тренер федерации Владимир Евдокимов.

Соревнования проходили в зале спортивного комплекса «Олимп» в Псковском районе, где для зрителей и участников кубка Центром военно-спортивной подготовки «Воин» была организована выставка военного оборудования, все желающие могли принять участие в мастер-классах по тактической подготовке, тактической медицине, огневой подготовке и управлению БПЛА.

Почетным гостем соревнований стал руководитель отдела по воспитательной работе центра «Воин» ветеран боевых действий, майор запаса Игорь Яшкин. Он приветствовал участников соревнований: «Вы - будущие защитники Отечества, а эти соревнования укрепляют силу духа, характер, которые необходимы настоящим воинам».

Главным судьей соревнований работал Олег Едигарев – судья Всероссийской категории (Санкт-Петербург).

Организаторами соревнований выступил коллектив Псковской региональной общественной организации «Федерация рукопашного боя».