Спорт

Матчи Юношеской футбольной лиги стартуют в Великих Луках 11 мая

Матчи очередного сезона Юношеской футбольной лиги стартуют на стадионе «Экспресс» в Великих Луках 11 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Пройдут игры между воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» и футбольного клуба «Балтика»:

10.00 - среди участников 2009 года рождения,

12.30 - 2008 года рождения,

15.00 - 2007 года рождения.

В этот же день на стадионе «Экспресс» состоится официальное открытие сезона ЮФЛ «Северо-Запад» с участием генерального секретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова и президента Объединения федераций футбола «Северо-Запад» Николая Голубева.

Официальное открытие пройдет перед второй игрой, для болельщиков и гостей города будет организована торжественная программа с участием танцевальных коллективов, также планируется проведение интерактивов и конкурсов.