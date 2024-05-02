Матчи Юношеской футбольной лиги стартуют в Великих Луках 11 мая

Матчи очередного сезона Юношеской футбольной лиги стартуют на стадионе «Экспресс» в Великих Луках 11 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
Пройдут игры между воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» и футбольного клуба «Балтика»:
В этот же день на стадионе «Экспресс» состоится официальное открытие сезона ЮФЛ «Северо-Запад» с участием генерального секретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова и президента Объединения федераций футбола «Северо-Запад» Николая Голубева.
Официальное открытие пройдет перед второй игрой, для болельщиков и гостей города будет организована торжественная программа с участием танцевальных коллективов, также планируется проведение интерактивов и конкурсов.