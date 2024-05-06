Спорт

Первенство СЗФО по футболу среди девушек пройдет на псковском «Машиностроителе»

Восемь команд из пяти регионов примут участие в первенстве Северо-Западного федерального округа по футболу среди девушек до 17 лет и среди девочек до 15 лет и до 13 лет. Соревнования пройдут на стадионе «Машиностроитель» с 13 по 16 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Фото: объединение федераций футбола «Северо-Запад» / Telegram

Помимо этого, два межрегиональных соревнования по футболу среди смешанных команд — зона «Северо-Запад» пройдут на псковском стадионе «Машиностроитель» с 13 по 17 мая. За путевки на всероссийский фестиваль поборются коллективы мальчиков и девочек до 12 лет и до 10 лет. В турнире младшего возраста выступят десять учреждений спортивной подготовки из пяти регионов СЗФО. Команды составлены из мальчиков и девочек 2015-2016 годов рождения.

Расписания соревнований: девушки, смешанные команды.