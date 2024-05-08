Спорт

«Псковский велопарад» состоится 2 июня после четырёхлетнего перерыва

«Псковский велопарад» состоится в Пскове 2 июня после четырёхлетнего перерыва. В последний раз он проходил в 2019 году, и тогда в нём приняли участие более 1000 велосипедистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Участники организованного велопробега проедут по центральным улицам города. После этого их ждёт развлекательная программа: конкурс на самый оригинальный костюм, посещение различных площадок, организованных партнёрами мероприятия, игры на свежем воздухе и многое другое.

Для каждого участника будут предусмотрены номерок на велосипед, значок и наклейка. А для тех, кто проявит себя, будут особые призы и подарки.

Старт велопробега будет дан на стадионе «Машиностроитель» по адресу: улица Кузнецкая, 25. Начало мероприятия — в 11:00.

Принять участие в велопараде могут как горожане, так и гости Пскова старше 14 лет. Предварительная регистрация уже открыта, необходимо заполнить специальную форму. Кроме того, каждый участник должен тщательно изучить положение и принести все необходимые заполненные документы, которые можно найти в приложениях.

Организаторы мероприятия - комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, стадион «Машиностроитель», Псковский городской молодёжный центр, Псковский молодёжный центр, ОГИБДД УМВД России по городу Пскову. Партнёрами мероприятия выступают велосообщества «ВелоПсков» и «Велопрогулки в Пскове by PVD».

«Псковский велопарад» проводится с целью показать преимущества велосипедного транспорта перед другими видами городского транспорта и привлечь внимание к необходимости развития транспортной инфраструктуры в городе Пскове. Мероприятие также имеет социальный характер: оно направлено на оздоровление нации, пропаганду здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и окружающей среде.