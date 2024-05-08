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«Аванта-Псков» и «Плесков» одержали очередные победы на хоккейном фестивали в Сочи

10.05.2024 20:45|ПсковКомментариев: 0

Псковские команды «Аванта-Псков» и «Плесков» принимает участие во всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига» в Сочи. Об этом сообщается в группе «Псковский хоккей» в социальной сети «ВКонтакте». 

9 мая «Аванта-Псков» должна была сыграть плей-офф за 13 место с командой «Тамбов-1636».  В итоге - техническое поражение команды «Тамбов-1636» (неявка). Псковичи играют в лиге будущих чемпионов «Любитель 40+». 

В этот же день «Плесков» сыграла «Атласом» из Волгограда за матче 13-еместо, псковичи выиграли со счетом  2:1. «Плесков» борется за малый кубок «Любитель 50+». 

«Ночная хоккейная лига» — это любительский чемпионат по хоккею с шайбой, участие в котором принимают игроки от 18 лет и старше, никогда не выступавшие за профессиональные команды.

Теги: #хоккей
Источник: Псковская Лента Новостей
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