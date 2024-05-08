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Спорт

65 самбистов приняли участие в турнире ко Дню Победы в Пскове

11.05.2024 19:21|ПсковКомментариев: 0

65 самбистов приняли участие в турнире ко Дню Победы в Пскове. Эти соревнования стали новыми в спортивном календаре партийного проекта «Единой России» «Zа самбо». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. 

Турнир по самбо, посвящённый Дню Победы,  состоялся в Пскове 10 мая. В соревнованиях участвовали 65 юношей 2011-2014 гг. р. Самбисты боролись в 20 весовых категориях. Площадкой турнира стал спортивный зал УСК «Олимп».

Во время торжественного открытия спортсменов, их родителей, судей приветствовали почетные гости. 

Исполняющий обязанности председателя комитета по спорту и делам молодёжи администрации города Пскова Сергей Бухаров поздравил всех с самым главным праздником нашей страны – Днем Победы, напомнил, что праздник, к которому наши отцы и деды шли путем тяжелейших испытаний, является символом мужества, верности Родине, символом свободы и мира. "Это ценности, которые объединяют нас и сегодня. За них героически сражались наши предки, одержавшие Победу над фашизмом, за них и сегодня борются наши бойцы в ходе специальной военной операции", - отметил Сергей Бухаров и пожелал самбистам новых спортивных побед.

«Проявите себя на спортивном ковре, покажите все, чему научили вас ваши педагоги на тренировках, равняйтесь на подвиг предков», – подчеркнул региональный координатор партийного проекта «Zа самбо», президент филиала РСБИ по Псковской области, руководитель клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область»  Владимир Владимиров.

От регионального отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» приветствовал участников соревнований ее председатель Александр Кривотулов. Он поздравил всех с Днем Победы, пожелал успехов, чистого неба над головой. «Пусть победит сильнейший», - резюмировал Александр Кривотулов.

Будущими защитникам страны назвал юных самбистов заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Камиль Ижболдин и пожелал всем присутствующим здоровья и благополучия.

 

Поприветствовал участников турнира и объявил регламент соревнований председатель федерации самбо в Псковской области, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Zа самбо» Дмитрий Алекминский.

Организаторы уверены, что турнир, посвященный Дню Победы, станет традиционным.

Источник: Псковская Лента Новостей
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