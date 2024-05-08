Спорт

Николай Голубев рассказал о целях и развитии юношеской Футбольной Лиги Северо-Запад

Президент Объединения федераций футбола «Северо-Запад», член исполкома Российского футбольного союза Николай Голубев рассказал о целях и развитии юношеской Футбольной Лиги Северо-Запад. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Фото: Елена Костюкович

Николай Голубев отметил, что юношеская Футбольная Лига Северо-Запада – это проект межрегиональных юношеских футбольных лиг, которых на сегодняшний день в нашей стране шесть.

«Проект задумывался Российским футбольным союзом, чтобы улучшить подготовку футболистов, создать условия, чтобы в течение целого сезона равные играли с равными. Не секрет, что у нас в Северо-Западном регионе очень сложная география, сложная логистика. Нам удавалось проводить турниры, в которых команды играли между собой в очень коротком цикле, то есть, мы собирали команды на несколько дней в каком-то городе, они играли, а после разъезжались по своим клубам и «варились в собственном соку», участвовали в своих региональных соревнованиях. А этот проект ЮФЛ позволяет в течение всего года, как принято во взрослом футболе, проводить регулярные матчи с выездами в разные города, на поля соперников. И принимать их на своих полях. Это, конечно, сказывается очень положительно на уровне подготовки футболистов», – рассказал Николай Голубев и отметил, что проект полностью себя оправдывает.

26 футболистов были привлечены в юношеские сборные России по разным возрастным категориям. Ряд игроков перешли в ведущие футбольные академии страны, многие подписали профессиональные контракты. Выпускники ЮФЛ пополняют профессиональные футбольные клубы, такие как великолукский «Луки-Энергия», футбольный клуб «Ленинградец» или «Балтика» из Калининграда.

Николай Борисович привёл также пример великолукской Спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс». Он рассказал, что команды СШОР «Экспресс» принимали участие во всех сезонах Юношеской Футбольной Лиги Северо-Запад, начиная с 2021 года.

«В прошлом году одной из возрастных групп школы удалось стать призёром юношеской Футбольной Лиги Северо-Запад и с учётом того, что мы стараемся чередовать города для проведения торжественных открытий ЮФЛ, мы решили, что в этом году Великие Луки будут самым подходящей точкой для проведения открытия. Мы знаем, что здесь городские власти внимательно к футболу, к нашим соревнованиям ЮФЛ Северо-Запад. И областные тоже. Поэтому, надеюсь, что сегодняшнее открытие пройдёт на высоком уровне и запомнится и участникам, и зрителям», - заключил Николай Голубев.