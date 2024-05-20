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Спорт

Псковские каратисты стали призерами соревнований «Кубок Балтики»

20.05.2024 17:03|ПсковКомментариев: 0

Воспитанники Псковского клуба «Будокан "АТЭМИ"» приняли участие во Всероссийских соревнованиях по карате WKF «Кубок Балтики». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фотографии предоставил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня

Соревнования прошли 18-19 мая, в них приняло участие более 450 участников из 24 регионов России. Спортсмены соревновались в следующих дисциплинах: индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите и командное кумите.

По итогам соревнований бронзовых медалей удостоились Дмитрий Курасов в категории индивидуальное ката 12-13 лет и Алексей Буравлев в категории кумите 12-13 лет в весе 55 килограммов.

Тренируют спортсменов Евгений Ермолов, Михаил Шалыгин и Антон Потебня.

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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