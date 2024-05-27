Спорт

Новая воркаут-площадка появилась в псковской деревне Знаменка

Новая воркаут-площадка появилась в деревне Знаменка Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер движения «Стрит-воркаут Псков» Виталий Дидыч.

Фото здесь и далее: «Стрит-воркаут Псков»

«Продолжаем производство и установку спортивных площадок для молодежи и взрослого населения Псковской области и России. В этот раз крутая спортивная площадка установлена в деревне Знаменка Псковского района, где проживает немало молодых ребят Надеемся, спортивная площадка будет активно использоваться ребятами, ну а мы как спортивное движение по воркауту Псковской области поможем в развитии этого направления!» - сказал Виталий Дидыч.

Ранее сообщалось, что первый пасхальный спортивный фестиваль «Пасха спорт fest» состоялся в Печорах.