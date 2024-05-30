Спорт

Утвержден маршрут велопарада в Пскове

Утвержден маршрут велопарада, который пройдёт в Пскове 2 июня. В рамках мероприятия проведут два конкурса с призами от организаторов и спонсоров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

«Решили вернуться к тому, какой был когда-то в 2018 году, и сделали похожий. Да, не очень большой, но проверенный и, главное, уже одобренный ГИБДД. Напоминаем, что стартуем 2 июня от стадиона "Машиностроитель" по улице Гражданской», - сообщили в молодежном центре.

Подробнее можно ознакомится в положении.

В день проведения мероприятия можно будет поучаствовать в конкурсе лучшего велообраза. Для этого нужно проявить фантазию и показать своё мастерство перевоплощения. Необходимо создать необычный костюм на велосипеде и в день велопарада (с 11.00 до 12.00) прийти на стойку регистрации для предварительной оценки. Будет сформирован топ-10 лучших образов, которые сразятся за подарки от спонсоров. Зрительское голосование определит трёх победителей, которые получат подарки.

Участники, занявшие первые места в каждом из конкурсов, получат новый велосипед Forward Sporting 27.5 HD от генерального спонсора Псковского велопарада – Velomoto service.