Спорт

Чемпионат по стрельбе на кубок псковского губернатора собрал более 20 команд

Торжественная церемония открытия шестого чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора Псковской области состоялась на полигоне «Завеличье» в субботу, 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Чемпионат собрал более 20 команд из Пскова, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода и Коврова. Впервые в состязаниях принимает участие команда МВД Республики Беларусь и во второй раз школьники из Витебской области Республики Беларусь.

В течение трех суток порядка ста участников соперничали в умении кучно стрелять и точно поражать обозначенные цели во время выполнения приемов, отвечающих различным случаям применения огнестрельного оружия.

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В первый и второй день соревнований с основными упражнениями по дневной и ночной тактической стрельбе (троеборье) выступали представители силовых структур.

В заключительный соревновательный день на полигоне работают сразу несколько площадок. Основные команды чемпионата будут сдавать упражнения по практической стрельбе. Также состоятся личные и командные дуэли.

В рамках соревнований проходят военно-тактические сборы «Сила в единстве» среди детских команд. В мероприятиях участвуют более 200 человек в составе 35 команд, сформированных из представителей движения «Юнармия» и патриотических клубов Псковской области. Вновь в состав участников молодежного этапа вошли команды школьников из Витебской области Республики Беларусь.

В этом году чемпионат сделали открытым для зрителей. Для детей организовали интерактивные площадки, лучный и лазерный тир, фотозону. Также пройдут концерты.

Непосредственная подготовка чемпионата осуществляется Федерацией практической стрельбы Псковской области, комитетом по спорту Псковской области совместно с командованием войсковой части 07264 под общим руководством правительства Псковской области.

Напомним, первый чемпионат по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялся в мае 2019 года, с тех пор проходил ежегодно и уже стал традиционным.