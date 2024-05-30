Росгвардейцы участвовали в Кубке губернатора Псковской области по стрельбе

Псковские росгвардейцы принимают участие в шестом открытом чемпионате по практической стрельбе на Кубок губернатора Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
В Псковской области проходит шестой открытый чемпионат по практической стрельбе на Кубок губернатора. В соревнованиях принимают участие более 20 команд из разных регионов России и Республики Беларусь.
На выставке специальной техники представлен бронированный автомобиль Росгвардии «Патруль».