Спорт

Домашним лимонадом будут угощать гостей первого опен-эйра Pskov jump

Домашним лимонадом будут угощать гостей первого фестиваля Pskov jump, который пройдет в формате опен-эйр в парке Строителей в Пскове 12 июня. Начало в 11.00, вход свободный. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Генеральный партнер мероприятия приготовил для всех гостей фестиваля охлаждающий подарок — домашний лимонад. Все участники и гости смогут попробовать и охладиться лимонадом во время мероприятия. Кроме этого, для всех гостей приготовлена семейная конкурсная программа с розыгрышем призов и подарков, экспозиционная площадка автомобилей и возможность поучаствовать в тест-драйве автомобилей.

«Другими словами, вся семья найдет для себя занятие по душе! Пока мама участвует в мастер-классе на батуте, дети смогут выиграть призы, а папа протестировать автомобиль! Ну чем не гармония в семье?» - отметили организаторы спортивного фестиваля.

Вход свободный.

Опен-эйр Pskov jump проходит при поддержке радио ENERGY Псков (105.3 FM).

Фестиваль организуют представители Федерации джампинг фитнеса России и центра воздушной гимнастики и пилонного спорта «Вики спорт». Мероприятие проходит при поддержке управления культуры администрации Пскова.