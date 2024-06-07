Спортивный директор чемпионата России по воздухоплаванию прибыл в Великие Луки

Спортивный директор чемпионата России по воздухоплавательному спорту Евгений Чубаров прибыл в Великие Луки. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном послании, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Фото: «Воздухоплавание | Великие Луки» / Telegram
Николай Козловский отметил, что уже почти 30 лет на великолукской земле проходит одно из самых зрелищных и ярких воздухоплавательных соревнований страны. В настоящее время на финишную прямую вышла подготовка к 29 чемпионату России по воздухоплавательному спорту и 28 международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Мероприятия проведут в период с 9 по 16 июня.
В настоящее время в город уже приехал спортивный директор чемпионата Евгений Чубаров.
«Вместе со своей судейской бригадой он начал подготовку спортивной части международной встречи воздухоплавателей и чемпионата России по воздухоплавательному спорту. Евгений Чубаров – член сборной России, призёр двух предыдущих встреч воздухоплавателей в Великих Луках. Он занимается воздухоплаванием c 1996 года», - рассказал Николай Козловкий.
Генеральным спонсором встречи вновь выступит компания «Газпром».