Спорт

Спортивный директор чемпионата России по воздухоплаванию прибыл в Великие Луки

Спортивный директор чемпионата России по воздухоплавательному спорту Евгений Чубаров прибыл в Великие Луки. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном послании, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Фото: «Воздухоплавание | Великие Луки» / Telegram

Николай Козловский отметил, что уже почти 30 лет на великолукской земле проходит одно из самых зрелищных и ярких воздухоплавательных соревнований страны. В настоящее время на финишную прямую вышла подготовка к 29 чемпионату России по воздухоплавательному спорту и 28 международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Мероприятия проведут в период с 9 по 16 июня.

«Уже согласована программа встречи. Её бессменный руководитель последних лет, почётный гражданин города Владимир Иванович Орлов провёл все необходимые организационные мероприятия и согласования, убедил и привлёк спонсоров. Отмечу, что преданность Владимира Ивановича избранному делу, увлечённость, самоотдача и по-настоящему подвижнический труд вдохновляют многих людей и помогают развивать воздухоплавание в нашем городе», - подчеркнул Николай Козловский.

В настоящее время в город уже приехал спортивный директор чемпионата Евгений Чубаров.

«Вместе со своей судейской бригадой он начал подготовку спортивной части международной встречи воздухоплавателей и чемпионата России по воздухоплавательному спорту. Евгений Чубаров – член сборной России, призёр двух предыдущих встреч воздухоплавателей в Великих Луках. Он занимается воздухоплаванием c 1996 года», - рассказал Николай Козловкий.

Генеральным спонсором встречи вновь выступит компания «Газпром».