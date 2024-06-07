Спорт

Футбольный матч в Великих Луках завершился ничьей

Футбольные команды «Луки Энергия» и «Зенит»-2 провели футбольный матч в Великих Луках. Об этом сообщили в группе «Зенит»-2 в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Зенит»-2 / «ВКонтакте»

Матч закончился ничьей.

«Шикарная футбольная атмосфера — наши болельщики были на игре, плюс с вашей стороны. Такая футбольная аура. Что касается матча, думаю, футбол понравился зрителям. Достаточно ровная игра. Скажу, что у нас было несколько моментов, которые были ближе к голу. А так, абсолютно равная игра, обоюдоострая — обе команды пытались играть в атаку», - прокомментировал игру Главный тренер «Зенита»-2 Андрей Почепцов.