Официальный старт встрече воздухоплавателей в Великих Луках дадут в День России

Официальный старт встрече воздухоплавателей и чемпионату страны в Великих Луках будет дан в День России – 12 июня. Аэронавты поднимут в небо большой триколор. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном послании, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Затем до 16 июня воздухоплаватели будут состязаться за титул чемпиона России. Также все аэронавты смогут побороться за Кубок Дружбы, а среди пилотесс будет разыгран четырнадцатый Кубок княгини Ольги.
Спортсмены-воздухоплаватели, представляющие Псковский регион, примут участие в зачёте чемпионата Псковской области.
Генеральным спонсором встречи вновь выступит компания «Газпром».