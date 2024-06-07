Спорт

Официальный старт встрече воздухоплавателей в Великих Луках дадут в День России

Официальный старт встрече воздухоплавателей и чемпионату страны в Великих Луках будет дан в День России – 12 июня. Аэронавты поднимут в небо большой триколор. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном послании, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Затем до 16 июня воздухоплаватели будут состязаться за титул чемпиона России. Также все аэронавты смогут побороться за Кубок Дружбы, а среди пилотесс будет разыгран четырнадцатый Кубок княгини Ольги.

Спортсмены-воздухоплаватели, представляющие Псковский регион, примут участие в зачёте чемпионата Псковской области.

«Именно благодаря международной встрече воздухоплавателей наш город воинской славы получил ещё одно почётное звание – столицы спортивного воздухоплавания, которое с 2022 года стало официальным брендом Великих Лук. Уверен, что и в дальнейшем международная встреча аэронавтов в Великих Луках будет вносить вклад в развитие воздухоплавательного спорта в России, а также способствовать повышению инвестиционного и туристического потенциала нашего города», - отметил Николай Козловский.

Генеральным спонсором встречи вновь выступит компания «Газпром».