На встрече воздухоплавателей в Великих Луках стало больше местных пилотов

В 2024 году на международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках количество пилотов, представляющих город на Ловати, увеличилось. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном послании, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание. Великие Луки»
Глава города напомнил, что в этом году в целях безопасности как зрителей, так и самих спортсменов все мероприятия пройдут в закрытом формате.
«Я понимаю вас, дорогие великолучане, уважаемые гости нашего города, что вы хотели стать частью этого мероприятия, присутствовать на массовом старте. Но сегодня главное для всех нас – безопасность. Поэтому акцент будет сделан именно на спортивную часть, так как у нас в городе будет проходить самое рейтинговое в нашей стране спортивное состязание по воздухоплаванию – чемпионат России по воздухоплавательному спорту», - отметил глава Великих Лук.
Генеральным спонсором встречи вновь выступит компания «Газпром».