Спорт

На встрече воздухоплавателей в Великих Луках стало больше местных пилотов

В 2024 году на международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках количество пилотов, представляющих город на Ловати, увеличилось. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном послании, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание. Великие Луки»

«В адрес организаторов поступило более 50 заявок от аэронавтов из разных регионов России и других стран, в том числе Белоруссии и Казахстана. Хочу также отметить, что в этом году пилотов, представляющих Великие Луки, стало больше. Благодаря поддержке Федерации воздухоплавательного спорта России наши великолучане ежегодно успешно проходят обучение и получают удостоверения пилотов аэростата», - рассказал Николай Козловский.

Глава города напомнил, что в этом году в целях безопасности как зрителей, так и самих спортсменов все мероприятия пройдут в закрытом формате.

Смотрите также Встреча воздухоплавателей в Великих Луках будет проходить без массовых мероприятий

«Я понимаю вас, дорогие великолучане, уважаемые гости нашего города, что вы хотели стать частью этого мероприятия, присутствовать на массовом старте. Но сегодня главное для всех нас – безопасность. Поэтому акцент будет сделан именно на спортивную часть, так как у нас в городе будет проходить самое рейтинговое в нашей стране спортивное состязание по воздухоплаванию – чемпионат России по воздухоплавательному спорту», - отметил глава Великих Лук.

Генеральным спонсором встречи вновь выступит компания «Газпром».