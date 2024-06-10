Спорт

Участников встречи воздухоплавателей напутствовали в Великих Луках

Генеральный брифинг 28-й Международной встречи воздухоплавателей проходит в СК «Стрелец» в Великих Луках, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Пилотов поприветствовали спортивный директор чемпионата России по воздухоплавательному спорту Евгений Чубаров и директор встречи, почётный гражданин города Владимир Орлов.

«Очень приятно в Год семьи видеть такую обширную, улыбающуюся семью воздухоплавателей. Рады видеть вас в городе Великие Луки», - обратился Владимир Орлов к собравшимся и пожелал ветеранам призовых мест, а молодежи — подтягиваться к ветеранам.

Депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Кравченко поздравил участников соревнований от имени главы города Николая Козловского и пожелал им замечательных, красивых полётов. «Чтобы ваши желания обалдевали от их возможностей. А самое главное - чтобы количество ваших взлетов равнялось количеству посадок», - обратился он к аэронавтам и выразил надежду, что они снова и снова будут возвращаться в Великие Луки.

«Сегодня здесь собрались лучшие спортсмены не только России, но и, можно сказать, всего мира. Хочется выразить слова благодарности организаторам. В очередной раз на территории нашего города собралось рекордное количество спортсменов. Вы украшение нашего города, когда вы приезжаете, город играет новыми красками, что для всех жителей незабываемо», - поприветствовал участников председатель комитета по спорту администрации города Великие Луки Евгений Цацко. Он пожелал пилотам безопасных полетов, и чтобы погодные условия были к ним снисходительны.

Напомним, регистрация участников 28-й Международной встречи воздухоплавателей завершилась. В этом году в спортивном зачете примут участие 38 пилотов из разных городов России и представитель Казахстана, а также 6 аэронавтов будут участвовать в фиесте, то есть вне спортивного зачета. Среди них - представитель Белоруссии. Первый спортивный полет планируется совершить сегодня при благоприятных погодных условиях.

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Завтра, 11 июня, будет полноценный спортивный день для пилотов. 12 июня, в День России, состоится торжественное открытие встречи, а также общий старт аэростатов с территории крепости. В связи с мерами безопасности все массовые мероприятия пройдут онлайн.

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Организаторами встречи выступают правительство Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором соревнований аэронавтов в Великих Луках более десяти лет является ПАО «Газпром».