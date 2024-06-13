Спорт

Pskov Jump Open Air Festival впервые прошел в Пскове

В День России прошел первый Pskov Jump Open Air Festival, организованный региональным отделением Федерации джампинг-фитнеса России и его председателем Викторией Трениной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фотографии: Татьяна Савраева

«На площадке парка Строителей как никогда было много джамперов и их последователей. Спортсменов было легко отличить по их ярким спортивным имиджам и большим группам поддержки, многие из которых также смогли встать на батут и принять участие в массовом джампинге, который также проходил впервые в Пскове в таком объеме!» - отметили организаторы.

Были представлены выступления команд спортсменов, солистов и неспортивных номинаций «Фест» и «Шоу». Были организованы бесплатные мастер-классы от тренеров, благодаря которым все желающие смогли попробовать джампинг фитнес, а также всем интересующимся рассказывали о том, что такое джампинг и как стать частью большой джампинг-семьи.

Организаторы благодарят за поддержку управление культуры администрации города Пскова.