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Спорт

Александр Гаврилов стал заместителем директора футбольного клуба «Псков»

21.06.2024 11:35|ПсковКомментариев: 0

Бывший председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Александр Гаврилов стал заместителем директора футбольного клуба «Псков». 

Александр Гаврилов подтвердил свое назначение на новую должность в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. О задачах на новом посту он говорить пока не готов.

Напомним, Александр Гаврилов был назначен на должность председателя комитета по физической культуре и спорту в марте 2003 года. 

Он родился в 1966 году. Окончил в 1989 году Государственный ордена Ленина и ордена Красного знамени институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта по специальности тренер-преподаватель по волейболу.

После окончания института работал старшим инструктором-методистом цеха «Здоровье», тренером-преподавателем ДЮСШ профкома Ловозерского горно-обогатительного комбината, учителем физкультуры в РСШ №2 п. Ревда в Мурманской области, учителем физической культуры в средней общеобразовательной школе №23 в Пскове, директором и тренером-преподавателем по волейболу ДООСЦ «Бригантина».

В 2005 году ему присвоен классный чин - главный муниципальный советник 1 класса. В июне 2012 года исполнял обязанности сити-менеджера Пскова.

За активное содействие развитию физической культуры и спорта в Пскове неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными письмами городского и областного уровня, а также памятными медалями в связи с празднованием 1100-летия упоминания Пскова в летописи и «80 лет Госкомспорту России». В 2010 году Александру Гаврилову присвоено звание «Отличник физической культуры и спорта», а в 2016 году ему вручен почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Теги: #футбол
Источник: Псковская Лента Новостей
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