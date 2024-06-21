Спорт

Псковская спортшкола «Бригантина» присоединилась к марафону «Сила России»

Псковская спортшкола «Бригантина» присоединилась к марафону «Сила России», открытую тренировку по спортивной аэробике провела тренер-преподаватель по спортивной аэробике Анжелика Алексеева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

В Пскове спортивная школа «Бригантина» присоединилась к всероссийскому марафону «Сила России». Воспитанники старшей группы секции спортивной аэробики, которые занимаются уже по 10 и более лет у тренера Анжелики Алексеевой, продемонстрировали все свои умения и показали сольные и групповые танцевально-спортивные композиции.

Тренер отметила, что во время занятий большое внимание уделяет развитию той гармонии, которая в жизни очень нужна именно девочкам. «Стать, осанка, красота… Наши дети необыкновенные. Они узнаваемы на улице по походке и тому, как они себя преподносят. В школе мы их учим еще и общаться друг с другом. Это дружба, взаимовыручка, работоспособность, умение какие-то слабости свои преодолевать. Спорт формирует характер. Гармонию как раз и создает красота и характер», – отметила Анжелика Алексеева.

Не секрет, что занятия спортивной аэробикой тренируют все группы мышц и оказывают общеукрепляющее воздействие на весь организм. Прийти на занятия можно с 5 лет. В спортивной школе «Бригантина» пять тренеров по этому виду спорта: Анжелика Анатольевна, которой в прошлом году было присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области», и четыре ее выпускницы – мастера спорта по спортивной аэробике.

Отделение аэробики известно не только в Псковской области, но и далеко за ее пределами. Ежегодно ребята завоевывают призовые места на первенствах Северо-Западного федерального округа. Кроме того, при школе создан театр спортивных миниатюр «Уникс», который украшает своими необыкновенными выступлениями государственные и спортивные праздники. Всего за годы работы Анжелика Алексеева подготовила более 20 мастеров спорта по спортивной аэробике.

Директор спортшколы Сергей Горячев напомнил, что «Бригантина» начала свою работу в 1991 году. «В настоящее время в школе занимается более 500 юношей и девушек по четырем видам спорта: спортивная аэробика, бокс, самбо, шахматы», – рассказал Сергей Горячев. Он подчеркнул, что прошедший учебный год для школы был успешным по всем видам спорта, представленным в учреждении.

Напомним, летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России» проходит с 1 июня по 10 августа и включает в себя проведение различных спортивных мероприятий, тренировок, зарядок и мастер-классов с известными спортсменами. Главная цель марафона – популяризация спорта, здорового образа жизни. Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни являются одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму. Ее реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Более 1100 площадок по всей стране уже начали свою работу. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте «Сила России».