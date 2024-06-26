Спорт

Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» проходит в Пскове

Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» проходит в Пскове в День молодёжи России сегодня, 29 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Вадим Боченков / ПЛН

Соревнования проходят в псковском скейт-парке в сквере Александра Невского с 10:00 до 22:00.

Анонсированы состязания по следующим дисциплинам: ВМХ\МТВ, скейтбординг, самокат, баскетбол 3×3, армрестлинг, настольный теннис и паркур.

Экстремальные соревнования пока отложены из-за дождя.

Организаторы мероприятия: Псковский городской молодёжный центр при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, стадион «Машиностроитель» и АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».