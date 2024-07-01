Спорт

За первый месяц марафона «Сила России» в спортшколе «Мастер» прошло более 50 тренировок

За первый месяц марафона «Сила России» в спортшколе «Мастер» прошло более 50 тренировок. В Псковской области в марафон включились и в настоящее время работают 32 площадки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Кикбоксеры Пскова тоже присоединились к Всероссийскому спортивному марафону «Сила России». Открытая тренировка по этому виду спорта прошла в спортшколе «Мастер». Провел ее тренер-преподаватель, сторонник партии «Единая Россия» Марат Хабибуллин.

Традиционно тренировка началась с комплексной разминки. Спортсмены начали с бега, отжиманий, растяжки и упражнений с грушей. Только после качественного разогрева всех мышц участники тренировки облачились в перчатки, шлем, футы, а также взяли капы и перешли к специализированным упражнениям в парах.

За правильным выполнением неустанно следит тренер Марат Хабибуллин. Спортивной карьере отдал больше 20 лет и с 2009 передает свой опыт подрастающему поколению.

«Работа очень нравится, нравится воспитывать детей, тренировать. Кикбоксинг - это один из уникальнейших видов спорта, который включает в себя ударную технику как руками, так и ногами. Развивает не только какие-то физические данные, но и делает человека и физически, и морально подготовленным к каким-то жизненным трудностям. Самое главное, надо уметь держать удар», - говорит тренер-преподаватель, сторонник партии «Единая Россия» Марат Хабибуллин.

Напомним, летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России» проходит с 1 июня по 10 августа и включает в себя проведение различных спортивных мероприятий, тренировок, зарядок и мастер-классов с известными спортсменами. Главная цель марафона – популяризация спорта, здорового образа жизни. Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни являются одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму. Ее реализация запланирована с 2021 по 2025 год. В рамках марафона каждый желающий может принять участие в бесплатных занятиях по различным видам спорта. Более 1100 площадок по всей стране уже начали свою работу. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте «Сила России».