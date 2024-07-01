Спорт

Псковский спортклуб настольного тенниса провел мастер-классы с петербургскими спортсменами

Клуб настольного тенниса Nordman организовал мастер-класс с членом сборной России, пятой ракеткой страны, мастером спорта Никитой Артеменко (город Санкт Петербург). Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Вместе с ним занятия проводит еще один мастер спорта из северной столицы Александр Филиппов.

Параллельно проходил совместный мастер-класс для детей из Санкт-Петербурга и псковского клуба с мастером спорта, членом сборной Санкт Петербурга Дарьей Семеновой.

«Одним словом, лето проходит в полезных трудах, весело и динамично: готовим наших теннисистов к будущим соревнованиям под контролем лучших спортсменов страны!» - дополнил Юрий Сорокин.