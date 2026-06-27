Фестиваль «Движение улиц» собрал лучших райдеров в псковском скейт-парке

Соревнования в рамках открытого фестиваля уличных видов спорта «Движение улиц» проходят в псковском скейт-парке в сквере Александра Невского сегодня, 27 июня. Площадка выступает одной из главных областных площадок празднования Всероссийского дня молодежи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках события свое мастерство демонстрируют как профессиональные любители уличного экстрима, так и любители, новички от 6 до 35 лет. Всех тех, кого объединяет любовь к активному и здоровому образу жизни, поздравил министр молодежной политики Дмитрий Яковлев.

«Поздравляю с Днем молодёжи! Это ваш праздник, здесь все для вас! В этом году в рамках Года единства народов России мероприятие пройдет в общей концепции "Мечта, единство и гордость". Эти три слова мы отражаем во всей программе празднования в Псковской области. Дорогие друзья, дерзайте, любите и гордитесь нашей страной! С праздником!» – отметил Дмитрий Яковлев.

Участники соревнуются за первенство по ВМХ/МТВ, самокату, скейтбордингу, армрестлингу, настольному теннису, баскетболу 3x3, фиджитал, брейкингу и шахматам. Кроме того, параллельно борьбе за призовые места псковских спортсменов проходят показательные выступления приглашенных райдеров-чемпионов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Для всех желающих работают интерактивные зоны, точка фиджитал-баскетбола, мастер-классы по граффити, кастомизации одежды, робототехнике, созданию фигурок и памятных браслетов, а также фотозоны. Гости мероприятия также ждут шоу автозвука, покорившее посетителей фестиваля в прошлом году.

Спортивное празднование Всероссийского дня молодежи продлится в псковском скейт-парке до 20:00.

Фестиваль проводится при поддержке Росмолодёжи в рамках программы «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети». Партнером мероприятия выступает региональное отделение «Деловой России».