216-й старт «5 вёрст» в Пскове привлёк более 150 участников

216-й старт общественного мероприятия «5 вёрст» состоялся в Пскове 27 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как сообщили организаторы, в нём приняли участие более 150 человек. Мероприятие прошло на набережной реки Великой. Сообщество «5 вёрст» еженедельно по субботам проводит мероприятия. Начало старта — 9:00. Местом сбора и старта является спуск от ЦУМа по адресу Профсоюзная, 10.

Сообщество 5 вёрст представляет собой бесплатные пяти-километровые пробежки и прогулки, доступные для всех желающих. Концепция мероприятия не предполагает соревновательного аспекта или оценки по времени. Каждый участник может преодолевать дистанцию в своём темпе, будь то бег или ходьба, без учёта личных преимуществ или достижений.