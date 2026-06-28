Месси впервые за 20 лет не вышел в стартовом составе сборной Аргентины на матч

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси впервые за 20 лет не попал в стартовый состав национальной команды на матч чемпионата мира. Встречу третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Иордании 38-летний форвард начал 28 июня на скамейке запасных и появился на поле лишь на 60-й минуте.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Этот случай стал первым с мирового первенства 2006 года, когда Месси не вышел в основе на игру чемпионата мира. С турнира 2010 года аргентинец неизменно начинал все матчи с первых минут, оставаясь ключевой фигурой национальной команды.

На момент выхода Месси на замену Аргентина вела в счете 2:1. Матч продолжался во втором тайме.

Чемпионат мира 2026 года, который впервые проходит с участием 48 сборных в США, Канаде и Мексике, уже принес нападающему несколько значимых достижений. Ранее на турнире Месси забил свой 912-й гол в профессиональной карьере, а также превзошел Мирослава Клозе по количеству мячей, забитых на чемпионатах мира, пишут «Известия».