Спорт

Новый легкоатлетический корпус появится в Великих Луках

В Великих Луках в ближайшие годы планируется строительство нового легкоатлетического корпуса. «Земля уже выделена, ждём финансирования», - сообщил глава города Николай Козловский в ходе 9-го очередного заседания Великолукской городской Думы 26 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат Юлия Ярышкина напомнила, что при помощи компании «Газпром» в городе были построены спортивные комплексы «Айсберг» и «Стрелец». В связи с чем она поинтересовалась, будет ли продолжено развитие спортивной инфраструктуры города в дальнейшем.

Николай Козловский заметил, что в городе ведётся активное строительство различных спортивных объектов, и все оно востребованы у населения. Это говорит о том, что всё больше великолучан занимаются спортом и укрепляют своё здоровье. В связи с чем работа в данном направлении будет продолжена. Помимо возведения легкоатлетического корпуса, в планах на ближайшие годы также строительство площадки для командных видов спорта (баскетбола, волейбола и прочих), бассейна на улице Ботвина.

«Наши юноши, наши девушки, наша молодежь являются участниками сборной России по различным видам спорта. Интенсивное развитие получила стрельба из лука: у нас более 10 мастеров спорта, 4 мастера спорта международного класса и один заслуженный мастер спорта», - констатировал глава города.