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Спорт

«Дневной дозор»: надо ли россиянам бойкотировать Олимпиаду?

01.08.2024 17:35|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Надо ли бойкотировать Олимпиаду?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Кадр с церемонии открытия Олимпийских игр в Париже

В конце июля в Париже стартовала Олимпиада. И на церемонии её открытия, по оценкам мирового сообщества, всё было не так, как всегда.

Во-первых, мероприятие в этот раз вынесли за пределы стадиона — провели прямо на улицах столицы и на реке Сене. Под дождём. Ну а во-вторых, общественность (и не только россиян!) глубоко возмутили, скажем так, «творческие номера» церемонии открытия. То, что в соцсетях после назовут «шоу фриков и трансвеститов», представляло собой синтез выступления переодетых женщинами мужчин, сцены 18+ и представления, напоминающего сцену Тайной вечери. Только вот участвовали в этом всём дрэг-квин и представители ЛГБТ* (экстремистской организации, запрещенной в России).

Стоит ли говорить, что в нашей стране Олимпиаду подвергли особенно жёсткой критике? За шоу, которое «подрывает основной дух Олимпийских игр и развращает традиционные олимпийские ценности», Эммануэля Макрона (президента Франции) осудили в соцсетях и на страницах мировых СМИ. А Международному Олимпийскому комитету даже пришлось приносить извинения за скандальную церемонию открытия и оскорбление чувств верующих.

Впрочем, большинство россиян всё это яркое шоу в Париже даже не видело. В этом году впервые за всю историю на федеральных каналах не было официальной трансляции церемонии открытия Олимпийских игр. Да и сами российские спортсмены в большинстве своём допущены до Олимпиады не были. В столицу Франции поехало лишь ограниченное количество тех спортсменов, которые согласились выступать не под российским флагом, а в отдельных спортивных номинациях. Словом, Россия фактически уже оказалась отрезана от всего олимпийского движения. Так решил МОК.

Тем временем универсального ответа на вопрос «а как вести себя в столь агрессивной среде нашей стране? - бойкотировать Олимпиаду, запрещать её трансляцию или, напротив, стремиться вернуться в олимпийскую семью, смотреть состязания и болеть за наших» пока так и не нашлось. О том, нужно ли бойкотировать современное Олимпийское движение, — в программе «Дневной дозор».

Сейчас Олимпийские игры уже «политизированы насквозь» — подчеркнул заместитель председателя Псковской городской Думы, мастер спорта СССР по гребле Михаил Иванов. Он также отметил, что поддерживает решение не транслировать открытие Олимпиады по федеральным каналам. Но выразил надежду на то, что этим «уродствам на базе спорта» в будущем придёт конец.

«Смотреть на это позорище мне противно. Спорт превратили какую-то вакханалию. Нет порядочной честной борьбы, не показывают, что это радость. В Древней Греции даже войны останавливали на период прохождения Олимпийских игр, а здесь порнографию какую-то устроили из Олимпийских игр. Я считаю, что нам с ними не по пути. У нас же есть Игры Содружества и различные международные соревнования. Никто не отвернулся от спорта. Это все, как говорится, придет в нормальное состояние. Я надеюсь, что будут нормальные, честные, красивые виды спорта, соревнования будут проходить в нормальных условиях».

Участвовать или не участвовать в современной Олимпиаде, каждый спортсмен должен решать самостоятельно, — не согласился мастер спорта по силовому троеборью, ведущий программы «Железные люди» на ПЛН ФМ Георгий Пономарёв. Но оценивать условия своего выступления на подобных состязаниях нужно объективно, понимая, что соревноваться придётся без гимна, без флага, без возможности представить свою страну и свою сборную. А вот об отказе от трансляции церемонии открытия Олимпиады Георгий Пономарёв высказался так...

«На мой взгляд, как-то искусственно запрещать - глупо. Транслировать на федеральных каналах или нет, наверное, второй вопрос. Покупать трансляцию без участия России, наверное, на федеральных каналах тоже было бы неправильно. Но и как-то блокировать, чтобы люди не могли посмотреть в другом месте, если им интересно, тоже, наверное, неправильно. Все в мире вернется в какое-то состояние, которое более логично. Любая такая ситуация, конфликт со всем миром, специальная военная операция - все когда-то, рано или поздно закончится и вернется к естественному состоянию. Понимаете, просто это как трава сквозь асфальт: все равно растет. Я не знаю, как оно будет называться. То есть оно может называться "Олимпийское движение", либо там еще как-то по-другому, оно может изменяться. Но сама суть соревнований самого высокого уровня между спортсменами самых разных стран, всех стран на Земле - все равно будет. Как оно называться будет, это уже второй вопрос. И будет ли это олимпийское движение или оно будет как-то реорганизовано. Тем не менее, все равно, если люди этого хотят, а люди хотят состязаться, представлять свою страну и с другими странами выступать на соревнованиях, это все равно произойдет».

Олимпийское движение основывалось как движение мира и согласия — об этом факте напомнил Лев Шлосберг** — зампред Псковского «Яблока», внесённый Минюстом в список иноагентов. А затем добавил, что Олимпиады за минувший век и в веке нынешнем прошли много испытаний. И отделить спорт от политики, увы, не получилось. Собеседник крайне негативно отозвался о запрете трансляции Олимпиады и отметил, что все, кто хотел посмотреть это шоу, всё равно сделали это. «А государство в этой ситуации выглядело глупым и злым», - добавил он.

«Я противник принятия политических решений против спортсменов. Спорт — это такая уникальная сфера человеческой активности, когда возможно самое острое соперничество без смертельной вражды. На мой взгляд, этим надо пользоваться. Я противник бойкота любых Олимпиад. Я не был в восторге от бойкота московской Олимпиады 1980 года, хотя мне было всего 17 лет. Я не поддерживаю бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе советскими спортсменами. Для многих спортсменов в силу скоротечности спортивной жизни пик их спортивной формы может прийти всего на одну Олимпиаду, то есть не продолжаться более четырех лет. И неучастие спортсмена в Олимпиаде лишает его шанса получить высшую в мире спортивную награду. Жертвовать спортсменами во имя политических интересов, на мой взгляд, категорически нельзя. Я также считаю глупым отказ от трансляции Олимпийских игр. То, что произошло с Олимпиадой в Корее, хотя международные отношения находятся в ужасном состоянии. По большому счету, мир дышит третьей мировой войной. Но спорт - это возможность видеть других людей, людей других стран, культур - людьми живыми, естественными, яркими. Отказ от любых трансляций Олимпийских игр, не только церемонии открытия и закрытия, но и отказ от показа самих соревнований — это попытка построить в XXI веке железный занавес».

Руководитель федерации бокса Псковской области, мастер спорта России Артур Акавов признался, что трансляцию открытия Олимпиады не смотрел. Хотя и была возможность сделать это в интернете. «Хватило того, что увидел отрывки. И это было что-то с чем-то», - оценил спортсмен. Ну а вывод из этого он сделал такой...

«Я не думаю, что мы что-то потеряли от того, что мы не смотрели трансляцию открытия Олимпиады. А насчет семьи, знаете, стоит ли возвращаться в семью, которая уже даже к спорту пытается примешать весь этот абсурд, который они продвигают на Западе. Вся эта смена пола, однополые отношения и так далее. Я в такой семье быть не хочу. На мой взгляд, Олимпиада уже не та, что была. Они испортили последнее. Когда я начинал заниматься спортом в 2000 году, Олимпийские игры - это было нечто, это было что-то с чем-то. Это было пределом мечтаний любого спортсмена. А сейчас это все настолько перемешалось с политикой, что нет той Олимпиады. Поэтому когда нет того, о чем мы говорим, то какой смысл возвращаться к этому? Там уже нет этой настоящей гонки за медалями, за счетом. Была грязь, были допинги, кто-то пытался что-то нарушить, чтобы быть лучше, чем другие. Но это они делали скрытно. А сейчас уже не стесняясь».

Нужно ли объявлять бойкот Олимпийскому движению? По словам Артура Акавова, позиция по этому вопросу в наши дни должна быть твёрдой и общей для всей страны. А не так, что половина спортсменов едет участвовать, а половина — нет. Бойкотировать, так всем.

Иное мнение высказал депутат Псковского областного Собрания, активный участник спортивных мероприятий Владимир Кузь. По его словам, следует «менять сам подход к Олимпиаде». Если раньше она ассоциировалась с торжеством мира и аполитичности, с людьми, которые стремятся в совершенству и гармонии в своём развитии, то теперь Олимпиада превратилась в глумление — уверен Владимир Кузь.

«Издевательство над картиной Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", если мы про это говорим. Это просто какая-то дичь. В мире формируется каста неприкасаемых фриков, которые просто издеваются над миллиардами христиан. И вспомним в целом Францию, когда они глумились над мусульманами. Здесь уже вопрос не в Олимпиаде, а именно, скажем так, в политике, в мировой политике. Получается каким-то уродам, шайке конченных людей позволено творить такой беспредел. По другому это просто не назовешь. Сейчас разрешили на Олимпийских играх в боксе участвовать трансгендерам, куда это годится? Получается, мужчина, который по природе своей мужчина, будет драться с женщиной на ринге. Это же не Олимпиада, это же глумление. Не стали транслировать - слава Богу, потому что кроме как позор, это никак не назвать».

Отвечая на острые вопросы об Олимпиаде, директор музея спорта и олимпийского движения Псковского края, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской госакадемии культуры и спорта Дмитрий Белюков напомнил, что Россия была одной из тех стран, которые стояли у истоков современного Олимпийского движения. На заре Советского Союза, однако, Олимпиаду провозгласили «буржуазными игрищами», не соответствующими новой модели социалистического общества. Тогда СССР временно в Олимпийских играх не участвовал. Затем, с 1962 года, приоритеты изменились — участвовать в Олимпиаде советские спортсмены начали «практически всё время». Ну а бойкоты Олимпиады… Они бывали в разных странах и в разное время, добавил собеседник. Так что нам сегодня решение не ехать на Олимпиаду, которое приняли многие наши приглашённые спортсмены, нужно просто уважать.

«Что касается "транслировать или не транслировать Олимпийские игры", конечно, это сегодня коммерческий проект. Те или иные компании, безусловно, сами должны решать, надо им это или не надо. Наверное, зависит от аудитории. Если мы говорим, что наши атлеты в силу разных причин (основные причины нам известны) не принимают участие, конечно, крупнейшие телерадиокомпании рассчитывают риски. Зачем им покупать трансляцию, если, наверное, аудитория не будет смотреть открытие этих игр? Олимпийское движение, на мой взгляд, было, есть и будет. В нем есть спорные моменты, в нем есть неприемлемые вещи, которые иногда возникают и появляются. Тем не менее, это крупнейший спортивный праздник современности. И выходить из олимпийского движения, на мой взгляд, нет необходимости. Наоборот, надо в нем участвовать, активно отстаивать свое видение таким, каким должно олимпийское движение быть, на наш взгляд».

Нужно ли бойкотировать современное олимпийское движение? Универсального ответа на этот вопрос в обществе сегодня нет. Однако тех, кто оказался возмущён извращённой олимпийской церемонией открытия в Париже, среди наших сегодняшних собеседников оказалось существенно больше, чем тех, кто отнёсся к ней нейтрально.

Смиряться с «новыми правилами» игры, отстаивать свои права, выступать без флага и без гимна готовы всё меньше спортсменов. Понять их можно. Но понять нужно и тех, кто поехал на Олимпиаду вопреки всему. Поехал, чтобы отстоять честь своей страны и своим присутствием ещё раз напомнить о России на международной арене. Им поддержка (пусть и на расстоянии) сейчас нужна, как никогда.

Что же до политизации Олимпиады… То хочется верить, что рано или поздно она пойдёт на спад. Ведь Олимпийские игры без сборной России, которая была конкурентоспособна во многих видах спорта, кажутся не такими уже и привлекательными для спортсменов.

Светлана Пикалёва

* экстремистская организация, запрещенная в России 

** внесён Минюстом в список иноагентов

Теги: #спорт #Олимпиада
Источник: Псковская Лента Новостей
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