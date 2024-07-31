«Дневной дозор»: надо ли россиянам бойкотировать Олимпиаду?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Надо ли бойкотировать Олимпиаду?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Кадр с церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
В конце июля в Париже стартовала Олимпиада. И на церемонии её открытия, по оценкам мирового сообщества, всё было не так, как всегда.
Во-первых, мероприятие в этот раз вынесли за пределы стадиона — провели прямо на улицах столицы и на реке Сене. Под дождём. Ну а во-вторых, общественность (и не только россиян!) глубоко возмутили, скажем так, «творческие номера» церемонии открытия. То, что в соцсетях после назовут «шоу фриков и трансвеститов», представляло собой синтез выступления переодетых женщинами мужчин, сцены 18+ и представления, напоминающего сцену Тайной вечери. Только вот участвовали в этом всём дрэг-квин и представители ЛГБТ* (экстремистской организации, запрещенной в России).
Стоит ли говорить, что в нашей стране Олимпиаду подвергли особенно жёсткой критике? За шоу, которое «подрывает основной дух Олимпийских игр и развращает традиционные олимпийские ценности», Эммануэля Макрона (президента Франции) осудили в соцсетях и на страницах мировых СМИ. А Международному Олимпийскому комитету даже пришлось приносить извинения за скандальную церемонию открытия и оскорбление чувств верующих.
Впрочем, большинство россиян всё это яркое шоу в Париже даже не видело. В этом году впервые за всю историю на федеральных каналах не было официальной трансляции церемонии открытия Олимпийских игр. Да и сами российские спортсмены в большинстве своём допущены до Олимпиады не были. В столицу Франции поехало лишь ограниченное количество тех спортсменов, которые согласились выступать не под российским флагом, а в отдельных спортивных номинациях. Словом, Россия фактически уже оказалась отрезана от всего олимпийского движения. Так решил МОК.
Тем временем универсального ответа на вопрос «а как вести себя в столь агрессивной среде нашей стране? - бойкотировать Олимпиаду, запрещать её трансляцию или, напротив, стремиться вернуться в олимпийскую семью, смотреть состязания и болеть за наших» пока так и не нашлось. О том, нужно ли бойкотировать современное Олимпийское движение, — в программе «Дневной дозор».
Сейчас Олимпийские игры уже «политизированы насквозь» — подчеркнул заместитель председателя Псковской городской Думы, мастер спорта СССР по гребле Михаил Иванов. Он также отметил, что поддерживает решение не транслировать открытие Олимпиады по федеральным каналам. Но выразил надежду на то, что этим «уродствам на базе спорта» в будущем придёт конец.
Участвовать или не участвовать в современной Олимпиаде, каждый спортсмен должен решать самостоятельно, — не согласился мастер спорта по силовому троеборью, ведущий программы «Железные люди» на ПЛН ФМ Георгий Пономарёв. Но оценивать условия своего выступления на подобных состязаниях нужно объективно, понимая, что соревноваться придётся без гимна, без флага, без возможности представить свою страну и свою сборную. А вот об отказе от трансляции церемонии открытия Олимпиады Георгий Пономарёв высказался так...
Олимпийское движение основывалось как движение мира и согласия — об этом факте напомнил Лев Шлосберг** — зампред Псковского «Яблока», внесённый Минюстом в список иноагентов. А затем добавил, что Олимпиады за минувший век и в веке нынешнем прошли много испытаний. И отделить спорт от политики, увы, не получилось. Собеседник крайне негативно отозвался о запрете трансляции Олимпиады и отметил, что все, кто хотел посмотреть это шоу, всё равно сделали это. «А государство в этой ситуации выглядело глупым и злым», - добавил он.
Руководитель федерации бокса Псковской области, мастер спорта России Артур Акавов признался, что трансляцию открытия Олимпиады не смотрел. Хотя и была возможность сделать это в интернете. «Хватило того, что увидел отрывки. И это было что-то с чем-то», - оценил спортсмен. Ну а вывод из этого он сделал такой...
Нужно ли объявлять бойкот Олимпийскому движению? По словам Артура Акавова, позиция по этому вопросу в наши дни должна быть твёрдой и общей для всей страны. А не так, что половина спортсменов едет участвовать, а половина — нет. Бойкотировать, так всем.
Иное мнение высказал депутат Псковского областного Собрания, активный участник спортивных мероприятий Владимир Кузь. По его словам, следует «менять сам подход к Олимпиаде». Если раньше она ассоциировалась с торжеством мира и аполитичности, с людьми, которые стремятся в совершенству и гармонии в своём развитии, то теперь Олимпиада превратилась в глумление — уверен Владимир Кузь.
Отвечая на острые вопросы об Олимпиаде, директор музея спорта и олимпийского движения Псковского края, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской госакадемии культуры и спорта Дмитрий Белюков напомнил, что Россия была одной из тех стран, которые стояли у истоков современного Олимпийского движения. На заре Советского Союза, однако, Олимпиаду провозгласили «буржуазными игрищами», не соответствующими новой модели социалистического общества. Тогда СССР временно в Олимпийских играх не участвовал. Затем, с 1962 года, приоритеты изменились — участвовать в Олимпиаде советские спортсмены начали «практически всё время». Ну а бойкоты Олимпиады… Они бывали в разных странах и в разное время, добавил собеседник. Так что нам сегодня решение не ехать на Олимпиаду, которое приняли многие наши приглашённые спортсмены, нужно просто уважать.
Нужно ли бойкотировать современное олимпийское движение? Универсального ответа на этот вопрос в обществе сегодня нет. Однако тех, кто оказался возмущён извращённой олимпийской церемонией открытия в Париже, среди наших сегодняшних собеседников оказалось существенно больше, чем тех, кто отнёсся к ней нейтрально.
Смиряться с «новыми правилами» игры, отстаивать свои права, выступать без флага и без гимна готовы всё меньше спортсменов. Понять их можно. Но понять нужно и тех, кто поехал на Олимпиаду вопреки всему. Поехал, чтобы отстоять честь своей страны и своим присутствием ещё раз напомнить о России на международной арене. Им поддержка (пусть и на расстоянии) сейчас нужна, как никогда.
Что же до политизации Олимпиады… То хочется верить, что рано или поздно она пойдёт на спад. Ведь Олимпийские игры без сборной России, которая была конкурентоспособна во многих видах спорта, кажутся не такими уже и привлекательными для спортсменов.
Светлана Пикалёва
* экстремистская организация, запрещенная в России
** внесён Минюстом в список иноагентов