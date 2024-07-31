Спорт

Названы победители соревнований по пляжному волейболу на гдовском фестивале «Наше море»

Определены победители соревнований по пляжному волейболу на фестивале «Наше море» в Гдовском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Андрей Николаев / ПЛН

Наградили победителей президент Федерации по волейболу Псковской области Сергей Иванов и представитель спонсора.

Первое место завоевали Николай Евстифеев и Ольга Семилетова, на втором месте Павел Трофимов и Мария Васильева, замыкают тройку призеров Александр Филатов и Татьяна Гусельникова.

Также призы от спонсора получили Артем Ломакин и Виктория Шпакова, Максим Рябов и Елизавета Арсентьевна.