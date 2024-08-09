Спорт

ФК «Псков» одержал победу над «ГУОР-Карелия» со счетом 1:0

Футбольный клуб «Псков» одержал победу над «ГУОР-Карелия» в матче 8-го тура чемпионата Северо-Запада в Пскове сегодня, 10 августа. Об этом клуб сообщил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ФК «Псков» / «ВКонтакте»

Встреча состоялась на стадионе «Машиностроитель» и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Благодаря победе над ближайшим преследователем «Псков» сохранил место в тройке лидеров – у команды стало 14 очков.

В турнире по-прежнему лидирует Спортивная школа «Ленинградец».