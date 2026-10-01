Волейболисты УМВД Псковской области завоевали «бронзу» на межведомственном турнире

Волейбольная команда УМВД России по Псковской области заняла третье место и вошла в тройку лидеров межведомственного спортивного турнира. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: управление МВД России по Псковской области

Соревнования по волейболу прошли в Пскове на базе Центра профессиональной подготовки регионального УМВД в рамках Чемпионата общества «Динамо». В состязаниях приняли участие восемь команд.

Спортсмены продемонстрировали физическую подготовку, командную игру и стремление к победе. В спортивной борьбе волейболисты команды УМВД России по Псковской области завоевали «бронзу» и закрепились в тройке лидеров соревнований.

По итогам турнира победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами.