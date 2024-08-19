Спорт

УФСИН провело летнюю спартакиаду среди областных подразделений в Бор Бельково

51-я летняя спартакиада прошла в УФСИН России по Псковской области в деревне Бор Бельково Печорского муниципального округа на базе спортивного общества «Динамо». За победу в соревнованиях боролись восемь команд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В этот раз спартакиада была посвящена 145-й годовщине со дня образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Мероприятие открыл начальник пенитенциарного ведомства Алексей Емельянов. Он поздравил участников со спортивным событием, пожелал удачи и успехов. Дополнительный заряд бодрости и энергии на предстоящие старты спортсменам подарили воспитанники военно-патриотического клуба «Зубренок», выступив с ярким показательным номером.

Победителей выявляли как в личном, так и командном зачетах. Соревновались участники в следующих дисциплинах: летний служебный биатлон, волейбол, настольный теннис, легкоатлетическая эстафета, гиревой спорт. Каждый соревновательный день сопровождался захватывающими схватками на ловкость, меткость и выносливость.

По результатам соревнований обладателем переходящего кубка 51-й летней спартакиады в общекомандном зачете стала сборная аппарата управления. Этот титул она подтвердила уже не первый раз. Вторую и третью ступень пьедестала разделили между собой сборные ИК-6 (Сосновый Бор) и ИК-3 (Идрица). В таком же порядке команды заняли призовые места в служебном биатлоне. В игре в волейбол не было равных сборной псковского следственного изолятора, а в легкоатлетической эстафете представителям ИК-6.

В личных первенствах лучшими стали: в служебном биатлоне среди женщин – Екатерина Брекелова (УФСИН), среди мужчин до 40 лет – Максим Жаронин (УФСИН), среди мужчин старше 40 лет – Владимир Шадов (ИК-3). В настольном теннисе высокие результаты показали Виктор Леонова (УФСИН), Денис Екимов (СИЗО-2), Алексей Алексеев (ИК-3). В упражнениях с гирей призовые места у Сергея Горячева (УФСИН), Александра Наркевича (СИЗО-2), Антона Фроленка (ИК-6). Все участники награждены дипломами, грамотами и памятными подарками.

Также в рамках летней спартакиады состоялись учебно-методические сборы с начальниками учреждений, подведомственных УФСИН. Они сдали зачеты по профессиональной подготовке и поддержали свои команды в соревновательных этапах.