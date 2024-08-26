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Спорт

Псковичей приглашают присоединиться к любительской футбольной группе «Моржи»

28.08.2024 09:37|ПсковКомментариев: 0

Псковская команда «Моржи» приглашает любителей футбола, не имеющих своей команды или коллектива, присоединиться к своим тренировкам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в любительской команде по футболу «Моржи».

Фото здесь и далее: любительская команда по футболу «Моржи»

«Моржи» - это сообщество любителей спорта, которые поддерживают здоровый образ жизни и с удовольствием проводят время, играя в футбол. Тренировки команды проводятся каждые выходные и праздничные дни в 10:00 на территории парка вокруг Мирожского монастыря. Сбор участников происходит рядом со спасательной станцией на берегу реки Великой, где раньше располагалась секция «моржей».

«Мы играем в футбол на территории парка Мирожского монастыря, где масса ровных зеленых полей. И мы периодически, чтобы не вытаптывать, перемещаемся по территории», – рассказывает участник встреч Рашит Хусаинов.

В основном игроки – это пенсионеры, однако в команде присутствуют и молодые ребята.

«Есть люди пенсионного и предпенсионного возраста, у которых нет ни команды ни коллектива, но они хотят попинать мяч. Почему бы с нами это не сделать?» – делится Рашит Хусаинов. 

У команды даже есть собственные переносные ворота и мяч, которые служат главными атрибутами встреч.

«У нас есть сваренные ворота, которые мы каждый раз берем с собой и ставим. Вот у нас уже и футбольное поле готово. Зимой, например, если лед хорошо замерзает, то и на реке ставим и там же играем», – рассказывает участник команды.

История команды началась еще 50 лет назад. Изначально сообщество с говорящим названием делало акцент на купании в экстремальных температурах.

«Мы "Моржи", секция моржей. Зимой после футбола некоторые ребята купаются в проруби, но это, естественно, по желанию. Зачастую после футбола мы все купаемся в реке. Именно из-за этого мы так и называемся. Если раньше футбол был разогревом перед зимним купанием и другими заплывами, то сейчас мы уже сосредоточились именно на игре», – поделился Рашит Хусаинов.

Главная задача команды - объединение людей и популяризация активного вида спорта среди взрослых.

«Многие люди разобщены, занимаются по одиночке или в парах. Мы обращаемся именно к ним, к тем, кто хотел бы заниматься спортом, но не знает, куда обратиться», – заключил Рашит Хусаинов.

Присоединиться к команде «Моржи» может любой желающий. Для этого нужно прийти на тренировку или обратиться по номеру телефона: 8 953 2355991. 

Теги: #футбол #спорт #моржи
Источник: Псковская Лента Новостей
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