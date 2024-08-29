Спорт

Жительницы Пскова покорили Кольский залив в заплыве на 1200 метров

Спортсменки из Пскова приняли участие в соревнованиях по зимнему плаванию в городе Мурманске на фестивале спорта «Гольфстрим». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация зимнего плавания Псковской области

Заплыв на дистанцию 1200 м проходил в открытой холодной воде Кольского залива. Температура воды варьировалась от плюс 7 до плюс 9 градусов, а температура воздуха составила плюс 14 градусов. Но даже несмотря на холодную погоду, псковички с легкостью преодолели необходимую дистанцию.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 10 регионов России. Псковскую область представляли две спортсменки Федерации зимнего плавания Наталья Бугаева и Алёна Будилова.