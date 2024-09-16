Спорт

Две медали привезли псковички с чемпионата России по пилонному спорту

Воспитанницы школы Loft Pole Dance Studio достойно представили Псковскую область на чемпионате и первенстве России по пилонному спорту, которое проходило в Москве с 19 по 22 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель и тренер команды Софья Колоскова.

Фото здесь и далее: Софья Колоскова

По итогам чемпионата и первенства России Псковская область пополнила копилку на две медали. Среди юниоров серебряную медаль завоевала Виктория Мигунова, бронзовую медаль привезла София Ясвина. В категории пилонный спорт, дети 6-9 лет приняла участие Серафима Любых.

«Прошло масштабное событие в мире спорта, на котором мы с гордостью представили город и школу. Мы в очередной раз доказали нашу силу в пилонному спорте. 36 регионов, сильнейшие спортсмены нашей страны. С каждым годом пилонный спорт становится популярнее, а наши атлеты продолжают показывать отличные результаты!» - рассказала главный тренер команды Софья Колоскова.