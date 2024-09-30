Спорт

«Эндуро» фестиваль прошел в Псковской области

«Эндуро» фестиваль прошел в Псковской области в минувшие выходные, сообщил корреспондент Псковской Ленты Новостей.

К псковскому сообществу EnduroRegion60 приехали спортсмены из Луги, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Соревнования проходили в двух классах:« Хард» и «Лайт».

Участникам класса «Хард» предстояло преодолеть более 20 км сложнейшего трека по лесам Палкинского района Псковской области. Трасса включала в себя как естественные препятствия в виде крутых оврагов, каменных секций так и специально построенные энтузиастами эндуро секции из бревен и покрышек.

Участникам класса «Лайт» досталась трасса протяженностью 7 км.

По итогам напряжённой борьбы «колесо в колесо» в классе «Хард» победу одержал Владислав Сотников, несколько минут уступил ему Виктор Косенков и замкнул тройку призеров Станислав Крайнов.

В классе «Лайт» тройку призеров составили Станислав Алексеев, Александр Иванов, Валерий Попов.

Все участники отметили прекрасную дружественную атмосферу и гостеприимство псковичей. Теперь очередь псковских спортсменов ехать в гости и испытывать себя и технику на треках регионов северо-запада.