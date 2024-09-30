Спорт

Скамейки для запасных игроков установили на поле для мини-футбола в Бежаницах

В поселке городского типа Бежаницы завершили монтаж скамеек для запасных игроков на поле для мини-футбола, сообщается в Telegram-канале основателя фонда «Земляки», депутата Государственной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

«Делюсь еще одной новостью о работе нашего фонда "Земляки" в районах Псковщины. Поле было оборудовано в прошлом году благодаря усилиям инициативной группы жителей поселка под руководством депутата районного Собрания депутатов Ирины Семеновой. На его строительство направлено почти 2,9 миллиона рублей, в том числе порядка 2,3 миллиона рублей из областного бюджета. Кроме того, на дополнительные средства из регионального бюджета были установлены ограждения», - поделился депутат.

Также во время недавней рабочей поездки Александра Козловского в Бежаницы глава района Сергей Михеев рассказал о необходимости покупки скамеек для запасных игроков. Команда фонда «Земляки» приняла решение поддержать развитие объекта и выделить средства.

«Желаю бежаницким футболистам отличных тренировок и новых побед! Примечательно, что здесь этим видом наравне с мальчиками увлеченно занимаются и девочки. И делают в этом большие успехи», - заметил Александр Козловский.