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Спорт

Стадион отремонтировали в Лычевской средней школе Великолукского района

18.10.2024 19:00|ПсковКомментариев: 0

Работы по ремонту стадиона завершили в Лычевской средней школе Великолукского района. Об этом сообщил глава района Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале. 

Фото здесь и далее:  Алексей Кузьмин / Telegram

Ремонт производился в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» президентского национального проекта «Образование». Работы велись подрядной организацией ИП Александр Нефедов.

 

Рабочие выполнили планировку территории стадиона, устройство беговых дорожек, устройство футбольного поля с посевом газонной травы, также частично была произведена установка ограждения. 

Теги: #стадион
Источник: Псковская Лента Новостей
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