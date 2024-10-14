Стадион отремонтировали в Лычевской средней школе Великолукского района

Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Волна сокращений на 18-летие «ВКонтакте», популярность Wildberries и обновления Telegram

Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 18 октября

Более 130 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области