Стадион отремонтировали в Лычевской средней школе Великолукского района

Работы по ремонту стадиона завершили в Лычевской средней школе Великолукского района. Об этом сообщил глава района Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Алексей Кузьмин / Telegram
Ремонт производился в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» президентского национального проекта «Образование». Работы велись подрядной организацией ИП Александр Нефедов.
Рабочие выполнили планировку территории стадиона, устройство беговых дорожек, устройство футбольного поля с посевом газонной травы, также частично была произведена установка ограждения.