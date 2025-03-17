Спорт

Псковский бегун Павел Михайлов: Желание заняться спортом не стоит откладывать на завтра

Псковский бегун, легкоатлет, триатлонист, чемпион Северо-Западного федерального округа и самый быстрый бегун Псковской области Павел Михайлов рассказал о своей спортивной истории в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди».

«Ранее специализировался на среднем беге - от 800 до 1500 метров, после 30 лет, в силу физиологических особенностей и условий, в которых я оказался, у меня есть определенные обязательства, мне надо было выступать на более длинных дистанциях, и я ушел в более длинный бег. На сегодня, в свои 40 лет, я выступаю достаточно успешно на дистанциях от 3000 метров до 10000 метров на шоссе», - рассказал Павел Михайлов.

Сейчас он предпочитает бегать на средние дистанции.

Бегун рассказал, что переехал с родителями в Псков в 10 лет. Он уточнил, что системные занятия легкой атлетикой у него начались только на первом курсе института, в 17 лет. До 17 лет он вел активный образ жизни, в 10 лет ходил в музыкальную школу.

Павел Михайлов отметил, что спорт очень сильно повлиял на формирование его характера, сформировал стрежень, дисциплинировал.

«В этом что-то было, тут нет четкого: черное и белое, это правильно, это не правильно. Тем не менее, даже если была полная рабочая занятость, семейные дела и так далее, выходя на тренировку после рабочего дня в 22 часа, в 21 час, я думаю, что в конце концов, если не физически, то морально все равно это сделало меня сильнее», - поделился спортсмен.

Павел Михайлов ведет порядка 50 учеников на разном уровне и характеризует себя как достаточно мягкого тренера, но при этом не дает ученикам расслабляться. Он внимательно относится к жизненным ситуациям и самочувствию своих подопечных.

Также бегун считает, что люди сейчас ведут менее подвижный образ жизни, и дал совет всем тем, кто начал заниматься спортом недавно или же планирует начать им заниматься.

«Посоветовать можно заниматься спортом и не спортом, любой какой-то физической активностью, не откладывать это на долгое завтра и на потом, а как можно быстрее приступить, потому что время бежит очень быстро и может наступить тот момент, когда год прошел с того момента, когда ты себе пообещал, что я сегодня выйду на тренировку», - посоветовал Павел Михайлов.