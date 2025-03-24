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Псковский бегун Павел Михайлов рассказал о вкладе отца в его спортивную карьеру

Чемпион Северо-Западного федерального округа, самый быстрый бегун Псковской области Павел Михайлов рассказал о вкладе отца в его спортивную карьеру в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди».

«Мой отец - мой тренер, первый и единственный, Михайлов Виктор Васильевич, член сборной СССР в беге на 400 м. Он 8 лет входил в сборную СССР, есть золотые медали, призовые медали, победитель матчевой встречи с США», - рассказал Павел Михайлов.

Спортсмен отметил, что перенял свои лучшие качества у отца. «Если бы мы оказались в одном и том же возрасте, он объективно бегал бы быстрее меня», - добавил гость студии.

«Отец меня всячески уберегал от всего, чего только можно, потому что он сам всем нутром, наверное, чувствовал, что я в эти минуты испытываю во время тренировок и соревнований. Отец на этом периоде, он им и остается, мой самый большой друг, но когда было мое становление как спортсмена, мы с ним, конечно, практически везде не разлей вода, мы были дома вместе, мы были на тренировках вместе, были в поездках вместе, то есть практически 24 часа в сутки я был с папой»,- поделился Павел Михайлов.

Помимо того, что Павел Михайлов спортсмен и тренер, он еще и семьянин. У него трое детей, 2 сына и дочь, которые тоже занимаются спортом. Сыновья увлекаются атлетикой, а дочь занимается на пилоне. Спортсмен уточнил, что не ведет тренировки у своих детей, так как у него уровень тренировок не под их возраст, но хотел бы их тренировать в более позднем возрасте.

Все свое свободное время он любит проводить со своей семьей, женой, с детьми и родителями. Он поделился, что они часто собираются вместе и он получает от этого большое удовольствие.

В эфире у спортсмена спросили, счастлив ли он.

«Безусловно! Последние шесть-семь лет я, наверное, абсолютно счастлив, потому что все то, чего мне хотелось бы лет 15 назад, какая-то модель сегодняшней жизни, она была, так скажем, в моих мечтах, в моей голове. Эта мобильность, конечно, напряженная, у меня много поездок, сборов, но это кайф, я живу на полную катушку, дышу полной грудью»,- ответил Павел Михайлов.