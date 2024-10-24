Спорт

В Пскове отказались от планов реконструировать здание прачечной под «Немов-центр»

Здание прачечной на улице Коммунальной, 25 в Пскове не планируют реконструировать для строительства «Немов-центра». Об этом заявили в комитете по физической культуре и спорту Псковской области.

Вопрос о дате открытия «Немов-центра» местные жители задали губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Запрос перенаправили в профильный комитет.

«Комитетом по спорту прорабатывается вопрос по включению мероприятий по строительству центра спортивной гимнастики в городе Пскове в федеральную программу. Вариант реконструкции здания в настоящее время не рассматривается в связи с его аварийным состоянием», – сообщили в комитете.

Напомним, строительство центра спортивной гимнастики «Немов-центр» заморозили в 2023 году, так как средства направили на СВО.

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В 2018 году Псковская городская Дума согласовала передачу здания прачечной на Коммунальной, 25 для открытия «Немов-центра».