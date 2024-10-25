Спорт

Чемпионат и первенство Псковской области по джиу-джитсу пройдет 27 октября

Открытый чемпионат и первенство Псковской области по джиу-джитсу состоятся 27 октября в 10:00 в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Соревнования будут проходить среди мужчин и женщин, а также юниоров и юниорок до 21 года, юношей и девушек в возрастных категориях до 18, до 16, до 14 и до 12 лет.

«Сейчас заявлено около 190 человек. К нам еще приедут побороться из Новгорода и Санкт-Петербурга команды», - рассказали организаторы.

Турнир будет контролироваться судейской коллегией Псковской области во главе с Федором Шумейко и его главным секретарем. Организаторы отметили, что к турниру присоединятся судьи из Новгорода.

«Мы будем привлекать еще молодежь для проведения турнира и обучать их судейству», - отметили организаторы.